شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ميدغلف للتأمين ترتفع 556% بالربع الثاني لانخفاض المطالبات المتحملة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباجها بنسبة 555.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 27 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى انخفاض المطالبات المتحملة بنسبة 46.7%، إلى 246.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 463.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وحققت الشركة ارتفاعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 14.7%، إلى 7.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 6.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق دخل توزيعات الأرباح المكتسبة من محفظة الأسهم.

وفي المُقابل، حققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 170 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 205.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 35.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 11.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

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