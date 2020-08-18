شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للأنابيب تتكبد الخسائر خلال الربع الثاني لانخفاض الإيرادات التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف نتائج أعمال الشركة العربية للأنابيب، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 18.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 18.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 14.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض المبيعات بسبب جائحة كورنا حيث واجهت الشركة صعوبه في تسليم الطلبات للعملاء وذلك بسبب فترات الحظر وعدد ساعات العمل للشركة والعميل.

كما انخفض معدل الإنتاج خلال الفترة وذلك بسبب قلة الموظفين والعاملين بسبب صعوبة الحصول على تصاريح. بالإضافة الى قلة ساعات العمل بسبب الحظر المفروض، والتأخر في استلام بعض المواد الخام.

وتراجعت المبيعات إلى 45.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 191.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 35.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 16.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسارة بلغ 16.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

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