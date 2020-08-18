شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المواساة ترتفع 28% بالربع الثاني لتحسن أداء الأقسام التخصصية الجديدة في المستشفيات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة المواساة للخدمات الطبية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 28.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 115.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 90.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية 131.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 104 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة نتيجة لتحسن أداء الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع التنويم نظراً لتحسن نسب الإشغال في أقسام هذا القطاع الناتج من النمو في تحويلات مقام وزارة الصحة خلال الربع الحالي.

وارتفعت المبيعات إلى 2019 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 194 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت بعض بنود المصاريف وبالأخص ما يتصل منها بتكاليف العمالة حيث بادرت الشركة في تفعيل نموذجها التشغيلي المرن الذي ساعد في ضبط التكاليف والحفاظ على الهوامش الربحية المستهدفة، كذلك انخفضت انخفاض التكلفة التمويلية نظراً لتناقص رصيد القروض بقيمة الأقساط المسددة خلال الفترة فضلاً عن انخفاض تكلفة الإقراض (SIBOR).

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 223.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 197.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 108 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 107.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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