شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يعزز مكاسبه تزامناً مع هبوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض واسع النطاق للدولار امام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ترقب محضر الاحتياطي الاتحادي.



يأتي ذلك عقب صدور بيانت اقتصادية إيجابية في سوق الإسكان الأمريكي خلال الشهر الماضي مما يلمح إلى استمرار التعافي التدريجي من آثار جائحة "كورونا".



ومن المنتظر غدا الأربعاء صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي – الذي انعقد الشهر الماضي – من أجل معرفة ما دار من مناقشات بين أعضاء البنك المركزي حول السياسة النقدية.

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وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى على الفائدة قرب الصفر دون تغيير وتعهد بعدم رفعها إلا بعد الوصول إلى التعافي الكامل للاقتصاد من تداعيات الفيروس التاجي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 2.98 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.98 دولار وأقل سعر عند 2.90 دولار.