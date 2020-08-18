شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تصعد في بداية الجلسة و"إس أند بي 500" يحقق مستوى قياسياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بصدور بيانات اقتصادية إيجابية مع استمرار التجاهل في الأسواق لأزمة فيروس "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية عن أن تصاريح البناء – التي تلمح إلى مزيد من النشاط في سوق الإسكان الأمريكي – سجلت 1.50 مليون تصريح في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بتسجيل 1.33 مليون تصريح.

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وأظهرت بيانات أخرى ارتفاع وتيرة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنحو 1.50 مليون وحدة في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات عند 1.23 مليون وحدة.



هذا، وسوف يصدر غدا الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي – الذي انعقد الشهر الماضي – من أجل معرفة ما دار من مناقشات بين أعضاء البنك المركزي حول السياسة النقدية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 27816 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 11167 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 3388 نقطة.