شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل الالتزام الشبه تام لتحالف أوبك بلس بتخفيضات الإنتاج خلال تموز/يوليو ، الأمر الذي يظهر مدي جدية جهود تحقيق التوازن فى سوق تعرض لأزمة عنيفة جراء انهيار مستويات الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 0.6% إلى مستوي 42.97$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.74$، وسجل أدنى مستوي عند 42.57$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.5% إلى مستوي 45.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.28$ ، وسجل أدنى مستوي عند 45.12$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، بعد تصريحات لتحالف أوبك بلس.

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قال التحالف العالمي إن الأعضاء التزموا التزاما شبه تام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لدعم الأسعار وسط تراجع الطلب على الوقود بسبب الجائحة الفيروسية.

وعلى حسب وكالة رويترز ،بلغت نسبة الامتثال بتخفيضات إنتاج تحالف أوبك بلس حوالي 97% فى تموز/يوليو ،تأكيدا على الجهود المستثمرة لتحقيق التوازن فى سوق تعرض لأزمة عنيفة جراء انهيار مستويات الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومع بداية آب/أغسطس الجاري ،بدأ التحالف العالمي فى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق خفض الإمدادات العالمية ، مع تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا من 9.7 مليون برميل يوميا.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.