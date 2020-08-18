شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل العمل بالبورصة المصرية الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، تعطيل العمل بالبورصة يوم الخميس المقبل، علي أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد الموافق 23 أغسطس، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 20 أغسطس إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442 هجرية.

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