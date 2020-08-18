شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب هبوط سعر الدولار في مصر إلي عودة سعر الذهب لتسجيل 890 جنيها للجرام عقب صعوده إلي 900 جنيها صباحا متأثره بزيادة أوقية الذهب بحوالي 60 دولار لتصعد الأوقية إلي 2007 دولارا مع توقعات بصعود آخر للأسعار.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 762 جنيها.

عيار 21 سجل 890 جنيها.

عيار 24 سجل 1017 جنيها.

الجنيه الذهب 7112 جنيها.

أوقية الذهب 2007 دولار.

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وشهد سوق الذهب أسبوع متذبذب، إذ سجلت الأسعار هبوط ملحوظ بلغ 70 جنيها للجرام، بعد هبوط سعر الأوقية العالمية الي 1911 دولارا بعد أن كانت الأوقية 2035 دولارا.

أسعار المعدن النفيس عاودت للارتفاع مجددا على المستوي المحلي فى مصر ، متأثرة بعودة الارتفاع عالميا، حيث ارتفعت أسعار المعدن النفيس قرابة 40 جنيها للجرام من 840 جنيها إلي 880 جنيها وتوقعات بصعود آخر للأسعار.

ماذا حدث في أسواق الذهب، ولماذا الهبوط والذى أعقبه ارتفاع، كان هذا هو عنوان حلقة برنامج أسواق على تلفزيون الخليج 365، لمناقشة التطورات في سوق الذهب.

وتطرقت حلقة الثلاثاء 18 اغسطس إلي توقعات الخبراء والبنوك باستمرار ارتفاع سعر الذهب عالميا، مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل استمرار الاضطراب الاقتصادي عالمياً وعدم التوصل إلي مصل لفيروس كورونا الجديد.

فيما يتعلق بتوقعات أسعار الذهب، فإن جميع المؤشرات تدفع لزيادة الأسعار العالمية الي فوق 2000 دولار للأوقية لتصل إلي 2300 دولار بنهاية هذا العام، وهنا في مصر وقتها سيسجل الذهب ألف جنيها للجرام.