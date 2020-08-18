شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للإيداع" تنجز توزيع 20.63 مليار درهم من الأرباح النقدية لشركات بورصة وناسداك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة دبي للإيداع، أول شركة مستقلة لخدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لسوق دبي المالي، اليوم عن إنجاز عملية توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2019، حيث تم توزيع ما مجموعه 20.63 مليار درهم على 356,480 مستثمراً.

وبلغ عدد الشركات التي قامت دبي للإيداع بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها 29 شركة مدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، وتم توزيع الأرباح من خلال التحويلات المصرفية وبطاقة آيفستر.

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وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المبالغ المحولة وعدد المستثمرين المستحقين لها يمثلان الأرباح الموزعة من الشركات المدرجة إضافةً إلى مدفوعات عرض الاستحواذ النقدي المقدم من قِبل شركة موانيء دبي العالمية لمساهميها.

وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للإيداع: "تعتمد الشركة على مجموعة من حلول التقنية المالية الرائدة "فينتك" التي تتيح لنا إنجاز عملية توزيع الأرباح النقدية على المستثمرين بفعالية وسلاسة، ويتم تطوير تلك الحلول بصورة مستمرة من قبل سوق دبي المالي لتعزيز نجاحاته خلال العقد الأخير في مجال توزيع الأرباح، حيث حقق السوق نقلة نوعية في أساليب تقديم خدمات أسواق المال بوجه عام وخدمات توزيع الأرباح النقدية على وجه الخصوص منذ العام 2011.

وفي هذا السياق، تعتمد دبي للإيداع في المرحلة الحالية على نظام متطور لتوزيع الأرباح الكترونياً استناداً إلى قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة توضح التوزيعات الجديدة لكل مستثمر، والتوزيعات غير المستلمة، والتوزيعات المستلمة سابقاً، مما يسهم في سرعة إنجاز عملية توزيع الأرباح على مئات الآلاف من المستثمرين خلال فترة وجيزة وبمجرد استلامها من الشركات المدرجة."