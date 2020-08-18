شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.32% بجلسة الثلاثاء.. وصعود سوق مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 14.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4445.483 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 677.870 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 140.8 مليون سهم، بقيمة 482.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2425 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.50%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

وارتفع 18 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 6.14%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 3.7%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 3.33%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.8%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 2.54%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 132.7 مليون درهم.

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فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.54% رابحاً 19.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3570.580 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 292 صفقة لعدد 34 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.17%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 4.17%، ثم سهم "العمانية للتغليف" بنسبة 4.14%، فيما تراجعت 3 أسهم على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 8.33%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.85%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 1.74%.

وفي سياق متصل اعتمد مجلس إدارة شركة ظفار لتوليد الكهرباء، توزيعات أرباح نقدية بقيمة 9 بيسة للسهم بإجمالي مبلغ قدره 2 مليون ريال عماني، اعتماداً على الأرباح المحتجزة بحسب البيانات المالية المدققة في 31 ديسمبر لعام 2019، وذلك إعمالاً لقرار الجمعية العامة المؤرخ في 16 مارس لعام 2020.