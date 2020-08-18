شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث للذهب في مصر؟.. وتوقعات الأسعار الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق الذهب أسبوع متذبذب، إذ سجلت الأسعار هبوط ملحوظ بلغ 70 جنيها للجرام، بعد هبوط سعر الأوقية العالمية الي 1911 دولارا بعد أن كانت الأوقية 2035 دولارا.

أسعار المعدن النفيس عاودت للارتفاع مجددا على المستوي المحلي فى مصر ، متأثرة بعودة الارتفاع عالميا، حيث ارتفعت أسعار المعدن النفيس قرابة 40 جنيها للجرام من 840 جنيها إلي 880 جنيها وتوقعات بصعود آخر للأسعار.

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ماذا حدث في أسواق الذهب، ولماذا الهبوط والذى أعقبه ارتفاع، كان هذا هو عنوان حلقة برنامج أسواق الذى يقدمه الزميل إسلام سعيد على تلفزيون الخليج 365، لمناقشة التطورات في سوق الذهب.

وتطرقت حلقة الثلاثاء 18 اغسطس إلي توقعات الخبراء والبنوك باستمرار ارتفاع سعر الذهب عالميا، مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل استمرار الاضطراب الاقتصادي عالمياً وعدم التوصل إلي مصل لفيروس كورونا الجديد.

فيما يتعلق بتوقعات أسعار الذهب، فإن جميع المؤشرات تدفع لزيادة الأسعار العالمية الي فوق 2000 دولار للأوقية لتصل إلي 2300 دولار بنهاية هذا العام، وهنا في مصر وقتها سيسجل الذهب ألف جنيها للجرام.