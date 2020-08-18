شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 27 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 27 شهرا ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية ، فى ظل المخاوف حيال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.5 % إلى مستوى 92.34 نقطة الأدنى منذ أيار/مايو 2018 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.82 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.82 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات ضعيفة عن الأنشطة الصناعية فى الولايات المتحدة.

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تنحسر آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة الجائحة الفيروسية ، فى ظل تأخر إقرار تحفيز مالي جديد فى البلاد ،بالتزامن مع فشل السلطات الحكومية حتى الآن فى السيطرة على الوباء.

وتتسارع عمليات بيع الدولار فى الوقت الحالي ، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لليوم الثالث على التوالي ، وفى ظل توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة.

وبخلاف ذلك تراجعت بشدة مستويات طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ،بجانب صعود معظم أسواق الأسهم العالمية وتلاشي مخاوف نقص سيولة الدولار.