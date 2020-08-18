شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، بفضل انتعاش قطاع السفر والترفيه ، وفى ظل معنويات قوية بعد صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بدعم صعود قطاع التعدين والموارد الأساسية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل صعوده للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع السفر والترفيه ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.0% ، بفضل آمال قدرة الحكومات الأوروبية فى منع اندلاع موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

فى الولايات المتحدة ،سجل مؤشر ناسداك يوم الاثنين أعلى مستوياته على الإطلاق عند 11,144.53 نقطة ، بفضل الصعود الواسع فى أسهم شركات التكنولوجيا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.7% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس أكثر من 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.25 %.