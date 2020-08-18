شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فوق 2,000$ للأونصة مرة أخرى بفضل هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، لتتداول مرة أخرى فوق مستويات 2,000$ للأونصة ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.3% إلى 2,010.01$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,984.57$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,980.71$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.1% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.48 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

الخسائر الحالية فى مستويات الدولار الأمريكي تعاذ إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،و ضعف الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 4.09 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,252.38 طن متري.