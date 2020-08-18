وزير التعليم يتخذ خطوات هامة لطلاب مدارس النيل الدولية قريبا

قال الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له على حسابه حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تسعى وزارة التربية والتعليم للتواصل مع هيئة الامتحانات البريطانية، لتطبيق نظام الدرجات المعدل والعادل على خريجي مدارس النيل لعام 2020”.

و أكد الدكتور طارق شوقي، على أنه بصدد صدور قرارات سارة بشأن طلاب مدارس النيل الدولية في مصر.

وفي وقت سابق، عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا على جميع المديريات التابعة لها بمحافظات الجمهورية، بشأن مواعيد بدأ الدراسة في المدارس الدولية، وعدم مخالفتها لقرار بدء الدراسة.

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حيث شددت وزارة التربية والتعليم، الالتزام بمواعيد بداية العام الدراسي الجديد، والتي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق، أنها ستنطلق 17 أكتوبر المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم جواز بدء الدراسة بشكل نظامى"بحضور الطلاب" فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة" الدولية" قبل 15 سبتمبرالمقبل ويمكن البدء فى الدراسة أون لاين من 1 سبتمبر 2020، مع التشديد على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى أعلنتها جهات الاختصاص، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).