شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر البحر الأحمر تتراجع 0.7% بالربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة البحر الأحمر العالمية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الخسائر بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 27.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 27.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 25.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 22.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى ارتفاع إجمالي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت المبيعات إلى 128.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 123.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 52.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 45.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 25.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 18 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019

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