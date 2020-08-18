شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة للحديد تتحول للرحبة وتُسجل 0.9 مليون ريال بالربع الثالث من عامها المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 0.93 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 12.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 5.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 88.23% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الإنشاءات بنسبة 99.6% و105.7% على التوالي، وارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الكهرباء بنسبة 55.6% و34.9% على التوالي،

وارتفعت المبيعات إلى 395 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 209.8 ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 25.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 21.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 32.1 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 11 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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