شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر اللجين تتراحع 41% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة اللجين القابضة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الخسائر بنسبة 41.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 46.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 78.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 46 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 64.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض حصة الشركة في صافي خسارة الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) بمقدار 26.62 مليون ريال.

وتراجعت المبيعات إلى 4.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 4.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 191.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 104.8 مليون ريال في العام 2018.

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