شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بوان ترتفع 411% بالربع الثاني لانخفاض مصروفات التشغيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة بوان، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 410.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 15.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 16.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى ارتفاع إجمالي الربح متأثراً بارتفاع هامش الربح وانخفاض مصاريف التشغيل والمصاريف المالية، والإعتراف بأرباح تقييم الاستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وارتفعت المبيعات إلى 519.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 519.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 30.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 18.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 15 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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