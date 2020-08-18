إنتل يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 18-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة حذرة بلغت نسبتها 0.08% بما يعادل 0.04 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 48.93 دولار، وذلك في ظل تأثر السهم بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 51.98، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 46.95.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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