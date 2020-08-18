شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يرتفع بنطاق قناة سعريه صاعدة – تحليل – 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.66% بما يعادل 1.38 نقطة ليستقر على سعر 210.28 دولار.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 203.89، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 216.26 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد