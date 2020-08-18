شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يغلق على مستوى قياسي جديد – تحليل – 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، ليسجل مستوى قياسي جديد على الاطلاق، مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 6.68% بما يعادل 30.92 نقطة ليستقر على سعر 493.48 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 470.78، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 530.10.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد