شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، ويأتي ارتفاع السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.52% بما يعادل 4.83 نقطة ليستقر على سعر 196.29 دولار، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 183.93، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 204.10 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد