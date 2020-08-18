شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط يمل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب ضئيلة بلغت نسبتها 0.74% بما يعادل 0.58 نقطة ليستقر على سعر 78.95 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم بهذا الضعف نتيجة بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 75.58، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 82.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد