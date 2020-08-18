شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط يمل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب ضئيلة بلغت نسبتها 0.74% بما يعادل 0.58 نقطة ليستقر على سعر 78.95 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم بهذا الضعف نتيجة بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 75.58، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 82.30.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر ستاربكس يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 18-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.