شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. ويسجل 15.87 جنيه ببنك الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 18-8-2020، مع بداية تعاملات الصباحية بالبنوك، حيث ارتفع سعره في عدد من البنوك بمقدار قرش واحد، فى حين ينخفض فى بنك اخر بمقدار قرش، واستقر سعره في البنك المركزى المصرى ليثبت عند 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى بنك الاسكندرية بمقدار قرش ليسجل 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع مقابل 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع ، فيما انخفض سعره ببنك القاهرة بمقدار قرش ليسجل 15.88 جنيه للشراء، و15.98جنيه للبيع مقابل 15.89جنيه للشراء، و15.99جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.87 جنيه للشراء. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.87 جنيه للشراء.

15.97 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.87 جنيه للشراء مقابل 15.86 جنيه للبيع بارتفاع قدرة قرش. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.87 جنيه للشراء مقابل 15.86 جنيه للبيع بارتفاع قدرة قرش.

15.97 جنيه للبيع مقابل 15.96 جنيه للبيع بارتفاع قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك عودة15.89 جنيه للشراء مقابل 15.88 جنيه للشراء بارتفاع قدرة قرش واحد. سعر الدولار فى بنك عودة15.89 جنيه للشراء مقابل 15.88 جنيه للشراء بارتفاع قدرة قرش واحد.

15.99 جنيه للبيع مقابل 15.98 جنيه للبيع بارتفاع قدرة قرش واحد.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.88 جنيه للشراء مقابل 15.89 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرش واحد.

15.98 جنيه للبيع مقابل 15.99 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرش واحد.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.87 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.87 جنيه للشراء.

15.97 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزى مؤخرا تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي -وفق مؤشراته- ليبلغ 0.7% في يوليو الماضي مقابل 1% في يونيو2020.

وأوضح البنك - في بيان - أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا سلبا بلغ 0.1% في يوليو الماضي، مقابل معدل بلغ 0.1% في نفس الشهر من العام الماضي ومعدل شهري بالسالب بلغ 0.3% في يونيو 2020.

وكان البنك المركزى المصرى، أعلن قبل أيام، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، بارتفاع نحو 100 مليون دولار.