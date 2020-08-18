الاقتصاد

الدولار قرب أقل مستوى فى عامين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية لجلسة التداول الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء، مقتربا من أقل مستوى له في عامين تحت ضغط عائدات السندات المنخفضة وبيانات اقتصادية قاتمة في الولايات المتحدة.

سجل الدولار مكاسب على مدار سنوات لكن جائحة فيروس أضرت بأكبر اقتصاد في العالم بشدة، مما دفع المستثمرين للبحث عن فرص النمو في أصول أخرى.

وفي أحدث التعاملات، نزل مؤشر العملة الأمريكية 0.3 بالمئة ليسجل 92.55، مقتربا من أقل مستوى في عامين عند 92.49.

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وانخفض الدولار 0.2 بالمئة مقابل اليورو الذي سجل 1.1865 دولار، وفقدت العملة الأمريكية 0.5 بالمئة أمام نظيرتها اليابانية لتبلغ 105.40 ين وهو أقل مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع.

ومقابل الاسترليني نزل الدولار 0.5 بالمئة أيضا إلى 1.1370 وهوأقل مستوى لها في نحو أسبوعين.

وارتفع اليوان الصيني إلى 6.9192 للدولار في التعاملات الخارجية، وهو مستوى لم يشهده منذ التاسع من مارس، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض مزيد من القيود على عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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