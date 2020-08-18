شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: اتفاق على صفقة ناقلتى نفط مع شركة نرويجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الثلاثاء إن العراق توصل إلى اتفاق مع باتسرفيس ماندال النروجية لبناء السفن من أجل تشييد ناقلتي نفط تبلغ سعة الواحدة منهما 30 ألف طن. أوضح عبد الجبار في بيان أن العراق سيتسلم الناقلتين في غضون 18 شهرا وأن الاتفاق يأتي في إطار جهود الوزارة لإعادة بناء أسطول الناقلات الذي تضرر بسبب عقود من الحرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط العراقى: اتفاق على صفقة ناقلتى نفط مع شركة نرويجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.