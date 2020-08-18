شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. والبطاطس بجنيهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 18-8-2020 تشهد استقرارا لجميع الأصناف، مشيرة إلي أن السوق يتمتع بزيادة في المعروض وهو ما يعني أن جميع الأصناف أسعارها منخفضة مقارنة بنفس الموسم.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار البطاطس 2-3 جنيها وسجلت الكوسة 2-5 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 3-5 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 3-5.5جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الطماطم بين 1.75 - 3.75 جنيها، وسعر البامية 12 جنيها، ، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 15-27جنيها، مضيفا أن أسعار الفاصوليا سجلت 12-15، كما استقرت أسعار الباذنجان الرومي والبادي ليسجلا 75-1.5 جنيها للكيلو كما سجل البصل 2.75-4 جنيهات للكيلو.

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وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة إلى أكثر من 3.7 مليون طن حتى الآن ، حيث تلقى السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 5 أغسطس الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 3 ملايين و781 ألفا و207 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و388 ألف 910 طن ، بالإضافة إلي تصدير 673 ألف و697 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألف و946 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألف و136 طن، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 31 ألف و 524 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 الف و761 طن .