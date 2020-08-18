شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع للمرة الثانية 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 900 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاع للمرة الثانية في مصر بقيمة 20 جنيها عقب ارتفاعها 8 جنيهات للجرام قبل قليل، وبهذه الارتفاعات صعد سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة بمصر إلي 900 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها:

عيار 18 سجل 771 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 900 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 1028 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7200 جنيها.

أوقية الذهب 2006 دولار .

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ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة لتتجاوز حاجز الألفي دولار اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وتركيز المتعاملين على محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والمقرر صدوره هذا الأسبوع.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1999.26 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 2007.19 دولار.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 2007.60 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد، "هشاشة بيئة العملة والأرقام الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة يحجبان جاذبية الذهب كملاذ آمن."

وزاد سعر الفضة 2.1 بالمئة إلى 27.97 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 1.5 بالمئة مسجلا 963.29 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2190.20 دولار للأوقية.