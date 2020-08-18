نيفين جامع: مصر حريصة على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة لتحقيق التكامل بين دول القارة السمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - بمراسم التكليف الرسمي وتسليم المقر الجديد لامين عام منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AFCEFTA ، والتي عقدت بالمقر الجديد للامانة بالعاصمة الغانية أكرا، حيث انتخب رؤساء دول وحكومات الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي وامكيني ميني من دولة جنوب افريقيا كأول أمين عام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AFCEFTA ولمدة اربع سنوات وذلك خلال اجتماعات القمة الافريقية العادية الـ 33 للاتحاد الافريقي والتي عقدت بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا خلال شهر فبراير الماضي.

وشارك في الفعاليات نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا وموسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ووامكيلي مينى السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية و شيرلي بوتشيوى وزير الشئون الخارجية والتكامل الاقليمي الغاني و آلان كريماتن وزير التجارة والصناعة الغاني

وقالت الوزيرة أن هذا الحدث يأتي في اطار جهود الدول الافريقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية والتي تعكس اصرار دول القارة الجماعي على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي القاري المشترك لتحقيق اجندة 2063 "افريقيا التي نريدها"، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي القاري وتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة السمراء

وأشارت إلى أهمية تفعيل العمل الأفريقي المشترك لتحقيق التكامل التجاري والاستفادة من الموارد الطبيعية الافريقية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الافريقية ودمج الاسواق الافريقية بمنظومة التجارة العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية بدول القارة

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وأكد المشاركون ان اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية تعكس ارادة والتزام سياسي من جانب الزعماء الافارقة على انشاء سوق متكامل يضم كافة دول القارة السمراء والذي يسهم فى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري القاري مشيرين الى ان منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية من خلال تدشين اتفاقية تجارية شاملة، تغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة وتعميق تكامل الأسواق الأفريقية وزيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية الحالية من حوالي 10-13٪ إلى 25٪ أو أكثر خلال العقد القادم، بالاضافة الى تسريع وتيرة التنمية الصناعية لأفريقيا من خلال تعبئة الموارد المالية وغير المالية وتعزيز الأداء الصناعي للقارة

ولفت المشاركون إلى أهمية تكاتف الدول الافريقية لمواجهة الاثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاديات الافريقية وتوفير المستلزمات الطبية المصنعة افريقياً لكافة دول القارة الى جانب انشاء محاور جديدة لتنمية وتطوير منظومة نقل البضائع والافراد بين مختلف دول القارة الافريقية

وجدير بالذكر أن مصر قد استضافت اجتماعات منتدى التفاوض الرابع عشر الخاص بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTAواجتماع كبار المسئولين السابع، واجتماع وزراء التجارة الأفارقة خلال شهر ديسمبر 2018 حيث شهدت الاجتماعات أجواء إيجابية متميزة، وأسفرت عن التوصل إلى توافق حول عدد كبير من الموضوعات التفاوضية العالقة، وخاصة فيما يتعلق بآليات تحرير التجارة فى السلع في القارة الأفريقية، وتم وضع نتائج الاجتماعات في إطار حزمة تكاملية تحت مسمى "حزمة القاهرة".

كما شهدت الاجتماعات حضور قوي من كافة الدول الأفريقية بوجود حوالي 30 وزيراً من وزراء التجارة الأفارقة، ومفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، ورؤساء التجمعات الإقليمية الأفريقية .

وأسفرت اجتماعات القاهرة عن التوصل إلى توافق حول مسائل شديدة الصعوبة كانت محل خلاف بين الدول الأعضاء لمدة تزيد عن عامين من التفاوض، حيث تضمنت الموضوعات التي تم التوصل فيها إلى توافق من كافة الوفود المشاركة تحديد آليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأفريقية، بما يساهم في فتح هذه الأسواق امام صادرات الدول الأعضاء، كما تم الاتفاق على الألية والتوقيتات التي سيتم فيها هذا التحرير، والتي تهدف إلى التعجيل بعملية التحرير كخطوة أساسية للتكامل الأفريقي وصولا لإقامة سوق أفريقية موحدة.