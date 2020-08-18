شكرا لقرائتكم خبر عن "التعمير والإسكان" يحقق مليار جنيه أرباحا رغم تداعيات أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن النصف الأول من 2020 نجاح الإدارة العليا للبنك في إدارة الازمة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا باحترافية، وذلك تحت رئاسة حسن غانم مما أسهم في الحفاظ على مركز مالي قوي يدعمه خطة استراتيجية ورؤية واضحة أدت إلي تحقيق أرباح ومستويات مالية مستقرة، في ظل ظروف استثنائية شديدة وأزمة اقتصادية يمر بها العالم أجمع منذ بداية جائحة كورونا مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية على كافة الأنشطة الاقتصادية التجارية لاحتواء الازمة والتخفيف من حدتها.

وأشار حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن البنك قد استطاع تحقيق مؤشرات مالية جيدة في ظل الظروف الاقتصادية القائمة وذلك عن الستة أشهر الماضية والمنتهية في يونيو.

وأفصح غانم إن إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب بلغت 1.3 مليار جنيه بينما سجلت ودائع العملاء 38.6 مليار جنيه وحققت محفظة قروض وتسهيلات العملاء نسبة نمو 8.6% لتصل إلي 21.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقابل 19.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 وبلغت حقوق المساهمين 6.5 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة تقدر بنسبة 8%.

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وقال غانم تعقيبا على نتائج أعمال البنك خلال النصف الأول من عام 2020 أن البنك مستمر في اتخاذ الإجراءات الاستباقية التي بدأها منذ الربع الأول من 2020 عن طريق تدعيم مخصصات العملاء بالمرحلتين الأولي والثانية، لزيادة التغطية تحسبا لتراجع جودة الائتمان خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه تم تدعيم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في الربع المالي الثاني بإجراءات أكثر تحوطاً حتى انتهاء فترة تأجيل استحقاقات العملاء، ولحين وضوح الأداء الفعلي للمحفظة الائتمانية وانتظام العملاء في السداد.

وأكد غانم علي الالتزام الكامل للبنك بأن يكون في مقدمة البنوك المصرفية الكبرى في مصر وفقا لاستراتيجية توسعية واضحة وطموحة في تقديم خدمات التجزئة المصرفية التنافسية والانتشار الجغرافي في كافة محافظات مصر.