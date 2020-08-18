شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تسجل 19 جنيها بالمزرعة والبلدي بـ26 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 18-8-2020 استقرارا فى السوق المحلى والهايبر ماركت، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلن بشعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية الجيزة، أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت 19 جنيها من المزرعة فيما سجل سعر المستهلك يتراوح بين 21-24 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

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وقال السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا 35 جنيها للدجاجة وزن 1كجم صافي، وأن الدواجن البلدى سجلت 26 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 29-31جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، بينما سجلت أسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها.

الجدير بالذكر أن أسعار الدواجن شهدت انخفاض في الأسعار مع منتصف الاسبوع الماضي حيث سجلت اقل سعر هذا عام ب19 جنيها من المزرعة مقابل 21 جنيها وذلك بسبب انخفاض الطلب وزيادة المعروض في السوق المحلى.

وتشهد صناعة وإنتاج الدواجن طفرة اقتصادية بفضل الإعلان عن الخريطة الاستثمارية للدواجن بما سرفر فرص استثمارية جديدة ويفتح فرصا للتصدير.