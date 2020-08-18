شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى المصرى يطلق مجموعة خدمات رقمية جديدة من خلال الانترنت والموبايل البنكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزها خدمات المدفوعات وتفعيل البطاقات والتحويلات المحلية من خلال رقم الحساب الدولي IBAN

أطلق البنك الأهلي المصري باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية وذلك من خلال الانترنت البنكي "الأهلي نت" وتطبيق الهاتف المحمول "الأهلي موبايل".

وفي هذا الإطار صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن الخدمات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي واستكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك لتطوير والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية الحالية والتي ينفذها البنك بخطي راسخة وثابتة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مضيفا أن تلك الخطة تسعى إلى تحفيز العملاء على استخدام القنوات الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية المختلفة والتي تتيح مزيدا من التيسير على عملائه من خلال تقليل التردد على مقار الفروع خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب مراعاة أعلى معدلات الصحة والسلامة، ومؤكدا على دعم تلك المنظومة الرقمية من خلال تحديث البنية التكنولوجية للبنك لتستوعب التحديث المستمر لتلك الخدمات في ضوء ما تظهره دراسة متطلبات العملاء من خلال اتاحة خدمات جديدة تواكب احتياجاتهم اليومية بسهولة وامان وتدعم الخدمات المتاحة بالفعل.

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وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تلك الخدمات الجديدة تأتي استنادا للدراسات التي يقوم بها فرق العمل المختصة بالبنك لتحديد احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين سعيا رفع مستويات رضا العملاء، وهو ما تؤكده أعداد المتعاملين بالخدمات الالكترونية للبنك حيث وصل إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلي نت الأفراد الى2,716,000 عميل بنسبة تفعيل 73%، بينما بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء من الشركات 32,193 عميل بنسبة تفعيل 71% وبحجم معاملات مالية للأفراد بلغ 41,433 مليار جنيه، وحجم معاملات مالية للشركات 21,110 مليار جنيه، فيما وصل إجمالي عدد المتعاملين بالموبايل البنكي إلى نحو 483 ألف مستخدم للتطبيق بأجمالي حجم معاملات مالية وصل إلى 30 مليار .

ومن جانبها أكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تلك الباقة من الخدمات تتضمن لأول مرة إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN، وكذا إجراء التحويلات للمحافظ الالكترونية من خلال شبكة ACH، مع اتاحة سداد المدفوعات من خلال شركة فورى كمقدم خدمة والتي تشمل خدمات المرور، شركات الاتصالات، مدفوعات الكهرباء والغاز والمياه، سداد اشتراكات النقابات والأندية، وأضافت الباز أنه حرصا من البنك على اتاحة مختلف خدمات البطاقات البنكية بطرق سريعة وسهلة وآمنة في ذات الوقت، فقد تضمنت باقة الخدمات الجديدة إمكانية تفعيل وإيقاف بطاقات الائتمان وبطاقات المرتبات، وكذا إعادة إصدار رقم سري جديد للبطاقة، مع إمكانية طلب إعادة إصدار البطاقة من خلال تطبيقي الأهلي نت والأهلي موبايل، وأيضا إمكانية تفعيل جهاز رموز الامان Hard Token والذى يستخدم في اتمام العمليات المالية داخل أو خارج البنك من خلال القنوات الرقمية وهي الخدمات التي يطلقها البنك الأهلي المصري ضمن خطته لتطوير خدماته الرقمية دون الحاجة لزيارة الفروع وهو ما يخفف أيضا من الضغط على مركز الاتصالات الهاتفية للبنك ويضمن سرعة حصول العميل على خدمته.

وأشادت الباز بالجهد المبذول من جانب فرق العمل بكل من قطاعات تقنية المعلومات وكذا التحول الرقمي وكافة الإدارات والزملاء بالبنك القائمة على إطلاق تلك الباقة من الخدمات الرقمية للعديد من العمليات المصرفية، وبالتعاون المثمر بين تلك الخبرات المختلفة والمدربة على افضل وأحدث تقنيات العمل المصرفي للوصول إلى أفضل خدمة لعملاء البنك الحاليين وكذا لاستقطاب المزيد من الفئات للدخول تحت مظلة العمل المصرفي وتدعيم دور البنك الأهلي في نشر الثقافة المصرفية.