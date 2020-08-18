شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.7243 الآن، ويحصل السعر على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص اختراق هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى هدفنا الإيجابي التالي عند 0.7400.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 0.7190 يمثّل شرط أولي لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7170 والمقاومة 0.7300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد