شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ليبتعد عن المقاومة المخترقة لنموذج العلم المثلثي الصاعد، معززاً التوقعات بمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الهدف الرئيسي التالي يتواجد عند 47.60، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 44.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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