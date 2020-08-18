شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ليبتعد عن المقاومة المخترقة لنموذج العلم المثلثي الصاعد، معززاً التوقعات بمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الهدف الرئيسي التالي يتواجد عند 47.60، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 44.40.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد