شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً جديداً لمستوى 43.05، ولا زلنا بحاجة لعزم إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 45.00.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم بثبات السعر فوق 41.05، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد