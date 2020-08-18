شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية جديدة ليقترب من مستوى 28.40، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام استمرار الموجة الصاعدة على المدى القصير والمتوسط، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 29.80.

وبشكل عام، سيبقى الميل الصاعد مسيطراً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 26.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.90 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد