شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية لينجح بملامسة هدفنا المنتظر عند 2008.80 ويجري محاولات لاختراقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تمتد أهدافه لتصل إلى 2074.87 بعد تجاوز المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المقترح، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 1967.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1965.00 والمقاومة 2020.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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