شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل ملحوظ الآن ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.3185، ونتوقع مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وامتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.3400 على المدى القريب.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم كسر مستوى 1.3070 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3060 والمقاومة 1.3220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد