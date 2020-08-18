تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 18-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل ملحوظ الآن ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.3185، ونتوقع مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وامتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.3400 على المدى القريب.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم كسر مستوى 1.3070 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3060 والمقاومة 1.3220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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