شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو قرب ذروة 27 شهرا مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى 27 شهرا ، فى ظل استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية ،وتركيز المستثمرين على العملات ذات المخاطر العالية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1905$ الأعلى منذ 6 آب/أغسطس الجاري ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1869 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1862$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفضل عمليات بيع العملة الأمريكية.

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وقفزت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" يوم 6 آب/أغسطس لأعلى مستوى فى 27 شهرا عند 1.1915$ ، بفضل التحفيز المالي الضخم فى القارة العجوز ،الأمر الذي عزز آمال تعافي الاقتصاد الأوروبي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أكثر من عامين عند 92.48 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يضغط على الدولار الأمريكي فى الوقت الحالي ، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،و ضعف الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل.