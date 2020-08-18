شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح دلة الصحية تتراجع 54% بالربع الثاني لانخفاض نسبة الإشغال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة دلة الصحية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 54.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 18.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى تطبيق إجراءات منع العدوى والتدابير الوقائية الاستباقية والتباعد الاجتماعي ضمن سياسة مكافحة العدوى عالية الكفاءة التي تنتهجها الشركة، إضافة إلى تطبيق إجراءات حظر التجوال في الرياض، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الاشغال بشكل كبير وبالتالي انخفاض الإيرادات والربح التشغيلي نتيجة لذلك.

وتراجعت المبيعات إلى 247.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 286 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت مصاريف مخصص الخسائر الائتمانية بالمقارنة مع الربع الماثل من العام الماضي بسبب تسوية مطالبات متأخرة للعملاء خلال الربع الثاني التي تم اخذ مخصصات لها سابقا حيث تحافظ الشركة على توجهها نحو جودة المطالبات بصورة عامة.

وكانت هناك مؤشرات إيجابية أخرى على نتائج أعمال الشركة خلال الربع الحالي، والتي تمثلت في احتواء وتخفيض المصاريف العمومية والإدارية، وإحتواء وتخفيض مصاريف البيع والتسويق.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 26.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 50.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 19.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 35.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2019.

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