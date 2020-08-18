أسعار الذهب تعاود الإرتفاع مرة آخرى وعيار 21 يسجل 880 جنيها للجرام



سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاع بقيمة 8 جنيهات في سوق الصاغة، إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 880 جنيها للجرام مع توقعات بصعود آخر للأسعار خلال الساعات القادمة وذلك بالتزامن مع اقتراب سعر أوقية الذهب من تسجيل 2000 دولار مرة أخرى. أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 754 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 880 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 1005 جنيهات للجرام. Advertisements الجنيه الذهب 7040 جنيها. أوقية الذهب 1998 دولار. وكان سعر الذهب سجل أمس إرتفاع بقيمة 9 جنيهات في التعاملات المسائية للذهب بسوق الصاغة، وسط استمرار صعود سعر الذهب علي المستوي العالمي وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة. وأضاف عضو شعبة المعادن الثمينة، أن حجم المبيعات للمشغولات فى معظم الدول تراجع بنسب متفاوتة، حيث بلغ التراجع فى الإمارات العربية المتحدة نسبة 86% والسعودية بنسبه 80%؜ والكويت بنسبة 35%؜. وبحسب فرج، أثبتت التقارير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالى فى مصر انخفض بنسبة 31%؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثمارى (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بسنه 2019.

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