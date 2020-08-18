شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحاً 25.40 نقطة ليصل إلى مستوى 7782.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.04% خاسراً 89.23 نقطة ليصل إلى مستوى 8447.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 118.8 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.92%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.64%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.60%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.51%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.44%، ثم قطاعي النقل والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.04%.

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وقفز 121 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 6.48%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 4.87%، فيما تراجع 58 سهماً على رأسها سهم "دله الصحية" بنسبة 3.05%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 2.44%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 2.42%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 269 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 284.3 مليون ريال سعودي مقابل 242.6 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.188%، وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة 52.4 مليون ريال سعودي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقارنة مع خسائر بقيمة 44.2 مليون ريال سعودي بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 23.076%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 0.87 ريال سعودي مقارنة بـ0.76 ريال سعودي خلال فترة المقارنة.