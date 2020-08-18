شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 1944 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13040 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4246 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1656 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2532 نقطة.

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وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهما رواد السياحة-رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، المنصورة للدواجن.

وفي سياق آخر أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن تخصيص قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة إجمالية 11975 متر مربع بما يعادل 2.8 فدان تقريباً، بسعر المتر 1705 جنيه، وتم سداد 10% من إجمالي ثمن الأرض لضمان جدية الحجز، وجاري الانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستلام قطعة الأرض المذكورة لإقامة مدرسة خاصة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن حصولها على ترخيص لإنشاء شركة بلتون لرأس المال المخاطر، شركة بلتون للتأجير التمويلي، شركة بلتون للتمويل الاستهلاكي (بل كاش).

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، المصدرة لعدد 2 مليون سهم بقيمة إجمالية 12.28 مليون جنيه، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.