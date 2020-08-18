شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسهم أوروبا وسط توترات أمريكية صينية وتنامى إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء في ظل تخوف المستثمرين من تصاعد التوترات الأمريكية الصينية وعودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع، مما نال من أسهم الشركات الحساسة للدورة الاقتصادية.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، حيث انخفضت أسهم البنوك وشركات الطاقة والتأمين وصناع السيارات بين 0.8 و0.9 بالمئة.
وحققت الأسهم الآسيوية مكاسب محدودة بعد أن قالت إدارة ترامب إنها ستشدد القيود على هواوي تكنولوجيز الصينية، مستهدفة التضييق على توريد الرقائق لها، وسط تصعيد للتوترات مع بكين.
ونزل سهم مجموعة بي.إتش.بي للتعدين المدرجة في لندن 2.2 بالمئة مع إعلانها تراجع الأرباح السنوية أربعة بالمئة، في نتائج أسوأ من تقديرات المحللين. وحذرت الشركة من أن الاقتصادات الرئيسية عدا الصين ستعاني من ركود بسبب فيروس كورونا هذا العام.
وهوى سهم باندورا الدنمركية لصناعة الحلي 5.9 بالمئة بعد أن قالت إن عدد المتاجر المغلقة زاد قليلا في أغسطس، وإن مستوى ارتياد متاجرها "أقل كثيرا" عنه قبل الإغلاقات.
وارتفع سهم ماركس اند سبنسر البريطانية 1.8 بالمئة بعد أن كشفت عن خطة جديدة لإلغاء سبعة آلاف وظيفة، في أحدث صفعة لقطاع التجزئة المكروب من جراء أزمة كوفيد-19.
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