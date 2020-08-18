شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط تراجع 6 قطاعات على رأسها النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% خاسراً 18.33 نقطة ليصل إلى مستوى 9676.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 164.9 مليون سهم بقيمة 219.3 مليون ريال عبر تنفيذ 5118 صفقة، وتراجع 23 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.43%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية وحيداً بنسبة 0.60%.

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أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

وتصدرت مجموعة QNB، صافي أرباح الشركات القطرية، بإجمالي بلغ 6.4 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل صافي أرباح 7.4 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، تلاها شركة Ooredoo وحققت صافي ربح بلغ 818 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 841 مليون ريال قطري، وفي المركز الثالث البنك التجاري وحقق صافي ربح بلغ 901.2 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 948.2 مليون ريال قطري، وجاء في المركز الرابع بنك الدوحة وحقق صافي ربح بلغ 501 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح بلغ 519 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.