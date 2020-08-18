شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: السعودية فى المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، دراسة حول "صناعة الاثاث فى مصر خلال الفترة (2008 ـ 2019)" وضم مجموعة من أهم المؤشرات، حيث إرتفع إجمالى قيمة الإنتاج بسعر السوق فى مصر من 0.9 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة 107.3 %، بينما ارتفع متوسط انتاجية العامل الشهرية من 5.5 ألف جنيه إلى 17.8 ألف جنيه بنسبة 223.6 % خلال الفترة ( 2008 ــ 2019 ) .
وتأتى المحافظات الحضرية فى المرتبة الأولى من حيث إجمالى الإنتاج بسعر البيع فقد ارتفع من399.1مليون جنيه إلى 597.4 مليون جنيه بنسبة 49.7% خلال الفترة ( 2010 – 2019 )، كما إرتفع إجمالى قيمة الصادرات من الأثاث من 1.4 مليار جنية إلى 4.2 مليار جنية بنسبة 204.2 %، وفى نفس الوقت ارتفع إجمالى قيمة الوادات من 1.5 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 287.5 % خلال الفترة ( 2010 ــ 2019 ).
وتأتى الدول العربية فى المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث حيث تتراوح بين 55% و60 % بينما تأتى دول آسيا فى المرتبة الثانية وتستحوذ ما بين 19.3% إلى 28.6 % خلال الفترة ( 2010 ـــ 2019 ) .
وجاءت السعودية فى المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث للدول العربية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 32.5 % و 56.6 % بينما تأتى العراق فى المرتبة الثانية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 9.1 % و23.0 % خلال الفترة ( 2010 ــ 2019).
وفي المرتبة الثانية جاءت إيطاليا من حيث الصادرات المصرية للدول الأوروبية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 12.1% و34.0% بينما تأتى هولندا فى المرتبة الثانية وتستحوذ على نسبة تتراوح 8.7 % و 17.1 % ً خلال الفترة ( 2010 ـــ 2019 ) .
وكانت الصين فى مقدمة الدول الأسيوية من حيث واردات الأثاث من مصر وتحتل المرتبة الأولى حيث تستحوذ على نسبة بين 73.4% إلى 87.7% خلال الفترة ( 2010 ـــ 2019 ) .
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