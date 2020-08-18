شكرا لقرائتكم خبر عن 96 مليون جنيه تراجع بإيرادات السكك الحديدية في يونيو الماضي بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تراجع إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ لتصل إلى 123.8 مليون جنيه، وذلك في شهر يونيو الماضي، مقابل 220.7 مليون جنيه إيرادات حققتها الهيئة خلال شهر يونيو من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 96.9 مليون جنيه.

وتأتي هذه الإيرادات بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة منذ شهر مارس الماضي من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع معدلات التنقل، حيث شهد شهر مايو الماضي تراجع مماثل في الإيرادات أيضا، حيث حققت وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 89.9 مليون جنيه، مقابل 190.2 مليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بتراجع بلغت قيمته 100.3 مليون جنيه.

Advertisements

في نفس السياق، تأثرت حركة الطائرات خلال شهر مايو من العام الجارى 2020 بشكل كبير، حيث شهدت تطبيق الإجراءات الاحترازية وحظر الطيران من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وسجل شهر مايو الماضي عدد 2.7 ألف رحلة، مقابل 22.6 ألف رحلة خلال شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 19.9 ألف رحلة، فيما بلغ عدد رحلات شهر ابريل الماضي نحو 2.4 ألف رحلة، مقابل 26.9 ألف رحلة بتراجع بلغ نحو 24.5 ألف رحلة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد ركاب شهر مايو الماضي لم يزد عن 0.1 مليون راكب نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية وحظر الطيران لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما بلغ في شهر مايو المناظر له 2.4 مليون راكب عام 2019.

وحققت كمية البضائع المنقولة بالطائرات تراجعا مماثلا في مايو الماضي، حيث بلغت 15 ألف طن، مقابل 24 ألف طن في مايو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 9 آلاف طن، بينما بلغت كمية البضائع المنقولة في ابريل الماضي نحو 17 ألف طن، مقابل 24.3 ألف طن في ابريل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 7.2 آلاف طن.