شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جي إف إتش" يهبط ببورصة البحرين بالمستهل بعد إعلان تراجع الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسراً 0.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1347.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 467.6 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.91%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 4.29% مدفوعاً بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.52%.

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وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020، وبلغ صافي الربح 20.4 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقارنة مع 48.4 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في عام 2019، وبلغت ربحية السهم 0.45 دولار مقارنة بربحية بلغت 1.45 دولار خلال فترة المقارنة.

وأعلنت بورصة البحرين، أنه تم استئناف التداول على أسهم مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب، وذلك بعد نشر النتائج المالية، على أن يتم استئناف التداول الساعة 9:15.