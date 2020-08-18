شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة دبى بالمستهل بضغوط هبوط سهم "أرابتك القابضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.45 نقطة ليصل إلى مستوى 2205.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 196.9 مليون سهم محققة ما قيمته 142.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2147 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.75%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.26%.

وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة، 5.20%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.36%، فيما تراجع 20 سهماً، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 117.7 مليون ورقة بقيمة 37.2 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن دفع فائض (عائدات نقدية) بقيمة 11.5 مليون درهم إماراتي للمجموعة المؤهلة والمستحقة من حملة وثائق التكافل الائتمانية على الحياة لعام 2019، في خطوة تعكس النتائج الإيجابية للشركة للنصف الأول من عام 2019، وسلجت شركة سلامة نمواً بنسبة 6.9% في إجمالي المساهمة المكتتبة من 650 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2019 إلى 695 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2020، وارتفع صافي أرباح شركة سلامة إلى 47.05 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2020 من 33.33 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2019.

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وفي سياق آخر قالت شركة الاتحاد العقارية، رداً على الأخبار المنشورة، إن إدارة الشركة تقوم بالنظر في معالجة الخسائر ووضع خطة لذلك تمهيداً لعرضها على هيئة الأوراق المالية والسلع ومساهمي الشركة، حيث تقوم حالياً بدراسة الخيارات المتاحة من تخفيض رأس المال أو زيادته أو غيرها من الخيارات، مضيفة كما تأكد الشركة أنها تسعى إلى عملية تحويل الشكل القانوني لثلاثة شركات تابعة (شركة سيرفيو، شركة ذي فيت أوت، شركة دبي أوتودروم) إلى شركات مساهمة خاصة وإدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى لتعزيز وضعها المالي ولتنويع مصادر الدخل فأنها تستعرض العديد من أوجه الاستثمار، وفقاً لما سبق الإفصاح عنه بنتائج اجتماع مجلس الإدارة الأخير بتاريخ 13 أغسطس، حيث تبحث إدارة الشركة عن الفرص الاستثمارية المناسبة بمختلف القطاعات ومن بينها قطاعي الصحة والضيافة، وتسعى الشركة للعثور على فرصتين للاستحواذ في واحد من القطاعات أو أكثر، علماً بأنه في حالة اتخاذ قرار بالدخول في أحد الاستثمارات أو الاستحواذات فإنه سوف يتم الإفصاح عن ذلك، وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

وفي سياق منفصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020، وبلغ صافي الربح 20.4 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقارنة مع 48.4 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في عام 2019، وبلغت ربحية السهم 0.45 دولار مقارنة بربحية بلغت 1.45 دولار خلال فترة المقارنة.